Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi play-off turu maçları 19 ve 26 Ağustos'ta yapılacak. - İSTANBUL

Fenerbahçe ise UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Neftçi-HJK Helsinki maçının galibiyle karşılaşacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde 2021-2022 sezonu play-off turu kuraları İsviçre 'nin Nyon kentindeki UEFA genel merkezinde çekildi. Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda İskoç temsilcisi St Johnstone'u geçmesi durumunda play-off turunda Danimarka 'dan Randers ile mücadele edecek.

Galatasaray ve Fenerbahçe 'nin UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki rakipleri belli oldu.

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