Galatasaray ve Fenerbahçe'yi istemeyip Arap kulübüne imza atan Paulinho, 2 ay sonra kulüpsüz kaldı

Barcelona, Tottenham gibi takımlarda forma giyen, Brezilya Milli Takımı'nda bir süre düzenli oynayan Paulinho, yaz döneminde Galatasaray ve Fenerbahçe'yi geri çevirmiş, tercihini Al-Ahli'den yana kullanmıştı.

KISA SÜRDÜ

Ancak Paulinho'nun Arabistan macerası yarım sezon sürdü. Brezilyalı futbolcu, kulübüyle anlaşarak kontratını sonlandırdı.

BOŞTA KALDI

4 milyon euro civarı bir ücrete imza atan Paulinho, şimdi kulüpsüz kaldı. Avrupa'da bir takımda oynamak istiyorsa devre arasına kadar beklemek zorunda.