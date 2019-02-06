Galatasaray ve Hatayspor'dan Talat Terim İçin Pankart
1 saat önce
Galatasaray ve Hatayspor, Teknik Direktör Fatih Terim'in vefat eden babası Talat Terim için sahaya başsağlığı pankartları ile çıktı.
Galatasaray
ve Hatayspor
, Teknik Direktör Fatih Terim
'in vefat eden babası Talat Terim için sahaya başsağlığı pankartları ile çıktı. Ziraat Türkiye Kupası
Çeyrek Final ilk maçında Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu
'nda Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Hatayspor ile karşılaşırken, iki takım Teknik Direktör Fatih Terim'i unutmadı. İki takım da Fatih Terim'in vefat eden babası Talat Terim için sahaya başsağlığı pankartları ile çıktı. Sarı-kırmızılıların pankartında 'Mekanın cennet olsun Talat Terim', Hatay ekibinde ise 'Başınız sağ olsun hocam' yazıları bulunuyordu.
(Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin
Topaloğlu/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 09:16 Kaynak: İHA
Galatasaray ve Hatayspor'dan Talat Terim İçin Pankart
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