Galatasaray ve Mario Balotelli bir kez daha!

Galatasaray ve Mario Balotelli'nin yolu bir kez daha kesişti. Balotelli'nin menajeri tarafından kendisine sunulan seçenekler arasında İtalyan oyuncunun en sıcak baktığı takım Galatasaray oldu. Brescia forması giyen 29 yaşındaki golcünün takımında mutsuz olduğu ve bu nedenle menajer Mino Raiola'nın yeni sezonda Balotelli'ye Avrupa'da başka bir kulüp aradığı iddia edildi. İtalyan basınındaki haberlere göre, Raiola'nın gündeme getirdiği Galatasaray seçimine Balotelli'nin sıcak baktığı ve Türkiye'de oynamaya artık hazır olduğu öne sürüldü.









HER ŞEY İNDİRİME BAĞLI



Hayatın normale dönmesi ve liglerin yeniden başlamasıyla birlikte yeni sezona dair görüşme planları olduğu bilgisi de paylaşıldı. Tüm dünyada olduğu gibi Galatasaray Kulübü'nde de maaş indirimleri gündemdeki yerini koruyor. Özellikle de 7 milyon euro'nun üzerindeki geliri ile Radamel Falcao'nun ne yapacağı merak ediliyor. Kolombiyalı yıldız son dönemde Arap takımlarıyla anılırken Galatasaray'dan ayrılması halinde Balotelli'nin en önemli adaylardan birisi olduğu konuşuluyor. Oyuncunun gelmesi de ayrıca avantaj olarak görülüyor.



DESTEK VERDİLER



Marıo Balotelli, İtalyan futbolunda yeşil sahalarda sık sık yaşanan ırkçı saldırılara maruz kalıyor. Yıldız futbolcuya bu zor günlerinde Galatasaray taraftarından da destek mesajları gelmişti.



BEDAVA GELEBİLİR



Balotellı'nın 2 yıllık sözleşmesi olmasına karşın ayrılığına kesin gözüyle bakılıyor. Golcü futbolcunun sözleşmesinde, "Brescia küme düşerse bedava gidebilir" maddesi bulunuyor. Brescia, 20 takımlı Serie A'da en son sırada yer alıyor. 26. hafta sonunda düşme hattının bir üstündeki 17. sıradaki Genoa ile arasında 9 puan fark var.



ARALARI PEK YOK



Mario Balotelli, Brescia'nın eski hocası Fabio Grosso ile tatsızlık yaşamış ve kulüple yol ayrımına gelmişti. İdmanda yaşanan tartışmanın ardından Başkan Massimo Cellino'nun "Balotelli siyahi birisi. Kendisini temizlemeye çalışıyor ama bazı zorlukları var" sözleri ortamı da daha da germişti. Irkçılıkla suçlanan Cellino bu açıklamasının ardından özür dilemek zorunda kalmıştı. (Sabah)