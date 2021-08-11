Galatasaray ve TFF Tahkim Kurulu mahkemelik oldu! Sarı-kırmızılılar "Görevi kötüye kullanma" suçlamasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gitti

Galatasaray, Oğulcan Çağlayan'a lisans çıkarılmasını engelleyen Tahkim Kurulu'nu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına şikayet etti. TFF Tahkim Kurulu'nda yer alan 7 üyenin adı şüpheli olarak geçerken sarı-kırmızılıların "Görevi kötüye kullanma" suçlamasıyla şikayette bulunduğu açıklandı.

Galatasaray, Oğulcan Çağlayan'a lisans çıkarılmaması sonrası hukuki süreci başlattı. Sarı-kırmızılılar lisansın çıkmasını engelleyen Tahkim Kurulu'nu Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayet etti. GALATASARAY, TÜRK CEZA KANUNU'NUN 257. MADDESİNİN İŞLENMESİNİ İSTEDİ Sözcü'nün haberine göre; TFF Tahkim Kurulu'nda yer alan 7 üyenin adı şüpheli olarak geçerken, suç olarak da "Görevi Kötüye Kullanma" ifade edildi. Galatasaray Kulübü, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptığı başvuruda, Türk Ceza Kanunu'nun 257. maddesinin işlenmesini istedi.

NE OLMUŞTU? TFF Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, Çaykur Rizespor ile sözleşmesini haksız feshettiği gerekçesiyle ocak ayında Oğulcan Çağlayan'a 6 maç men ve 1 milyon 200 bin Euro para cezası vermişti. TFF Tahkim Kurulu, Galatasaray'ın itirazı sonrasında şubat ayında 6 maç men cezasını 3'e indirip para cezasını aynı tutmuştu. TFF, 2021-2022 sezonu öncesi Oğulcan Çağlayan'ın lisansını çıkarmamıştı.

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