Galatasaray ve Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu, PFDK'ya sevk edildi

Y. Samsunspor Kulübü teknik sorumlusu Ertuğrul Sağlam 'ın 27.09.2020 tarihinde oynanan Bandırmaspor -Samsunspor TFF 1. Lig müsabakasındaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 28.09.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

Hukuk Müşavirliği'nce bugün yapılan toplantı sonrası PFDK'YA şu sevkler yapıldı:

Kılıçdaroğlu, "CHP, HDP ile ittifak düşünüyor mu?" sorusuna yanıt verdi: İttifak arayışı diye bir şey yok