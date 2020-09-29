Galatasaray ve Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu, PFDK'ya sevk edildi - Son Dakika

Galatasaray ve Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu, PFDK'ya sevk edildi

Galatasaray, Fenerbahçe derbisinde saha olayları ve 7 futbolcunun sarı kart görmesi, Trabzonspor Başkanı Ali Ağaoğlu da sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

Galatasaray ve Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu, PFDK'ya sevk edildi, System.String[]

Galatasaray, Fenerbahçe derbisinde saha olayları ve 7 futbolcunun sarı kart görmesi, Trabzonspor Başkanı Ali Ağaoğlu da sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

Hukuk Müşavirliği'nce bugün yapılan toplantı sonrası PFDK'YA şu sevkler yapıldı:

"Galatasaray Kulübü'nün 27.09.2020 tarihinde oynanan Galatasaray - Fenerbahçe Süper Lig müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "7 futbolcusunun sarı kart görmesi suretiyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun 26.09.2020 tarihinde yazılı medyada yayınlanan "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Y. Samsunspor Kulübü teknik sorumlusu Ertuğrul Sağlam'ın 27.09.2020 tarihinde oynanan Bandırmaspor -Samsunspor TFF 1. Lig müsabakasındaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 28.09.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

(İHA)

Galatasaray ve Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu, PFDK'ya sevk edildi

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Trabzonspor, Galatasaray, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 19:45 - Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Galatasaray ve Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu, PFDK'ya sevk edildi - Son Dakika Spor

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