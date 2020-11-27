Galatasaray ve Trabzonspor'dan Yılmaz Vural'a geçmiş olsun mesajı

Galatasaray ve Trabzonspor, korona virüse yakalanan ve yoğun bakıma alınarak entübe edilen Teknik Direktör Yılmaz Vural için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Korona virüs sebebiyle yoğun bakım ünitesine alınan ve entübe edilen deneyimli çalıştırıcı Yılmaz Vural için Galatasaray ve Trabzonspor'dan geçmiş olsun mesajı geldi.

Sarı-kırmızılı kulübün resmi sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda, Hastaneye kaldırılarak yoğun bakımda tedavi altına alınan teknik direktör Yılmaz Vural'a acil şifalar diliyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Bordo-mavililer ise, "Sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırılan ve yoğun bakımda tedavi altına alınan eski teknik direktörümüz Yılmaz Vural'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz" açıklamasında bulundu.

(İHA)