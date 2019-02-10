Son Dakika Haberleri: Galatasaray ve Trabzonspor Stada Geldi

Galatasaray ve Trabzonspor Stada Geldi

40 dakika önce

Spor Toto Süper Lig'in 21'inci haftasında bugün saat 19.00'da oynanacak Galatasaray - Trabzonspor mücadelesi öncesi iki takım da Türk Telekom Stadyumu'na geldi.

Galatasaray ve Trabzonspor Stada Geldi, System.String[]


Spor Toto Süper Lig'in 21'inci haftasında bugün saat 19.00'da oynanacak Galatasaray - Trabzonspor mücadelesi öncesi iki takım da Türk Telekom Stadyumu'na geldi.

Stada önce Galatasaray ulaşırken, Trabzonspor kafilesi de sarı kırmızılı kafilenin ardından stada giriş yaptı. Galatasaraylı futbolcular ve teknik heyet, şarkı eşliğinde otobüsün camlarına vurarak stada girerken, Trabzonspor kafilesi stada girdiği sırada Galatasaraylı taraftarlar tarafından tepkiye maruz kaldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 05:57 Kaynak: DHA

Türk Telekom Stadyumu, Galatasaray, Trabzonspor, Spor
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