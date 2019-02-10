Galatasaray ve Trabzonspor Stada Geldi
40 dakika önce
Spor Toto Süper Lig'in 21'inci haftasında bugün saat 19.00'da oynanacak Galatasaray - Trabzonspor mücadelesi öncesi iki takım da Türk Telekom Stadyumu'na geldi.
Spor Toto Süper Lig'in 21'inci haftasında bugün saat 19.00'da oynanacak Galatasaray
- Trabzonspor
mücadelesi öncesi iki takım da Türk Telekom Stadyumu
'na geldi.
Stada önce Galatasaray ulaşırken, Trabzonspor kafilesi de sarı kırmızılı kafilenin ardından stada giriş yaptı. Galatasaraylı futbolcular ve teknik heyet, şarkı eşliğinde otobüsün camlarına vurarak stada girerken, Trabzonspor kafilesi stada girdiği sırada Galatasaraylı taraftarlar tarafından tepkiye maruz kaldı.
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Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 05:57 Kaynak: DHA
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