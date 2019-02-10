Son Dakika Haberleri: Galatasaray ve Trabzonspor Stada Geldi

Galatasaray ve Trabzonspor Stada Geldi

23 dakika önce

Ligde bu akşam karşı karşıya gelecek olan Galatasaray ve Trabzonspor, Türk Telekom Stadyumu'na geldi.

Galatasaray ve Trabzonspor Stada Geldi, System.String[]
Ligde bu akşam karşı karşıya gelecek olan Galatasaray ve Trabzonspor, Türk Telekom Stadyumu'na geldi. Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray, 19.00'da evinde Trabzonspor ile karşılaşacak. Bu mücadele öncesinde iki takım da maçın oynanacağı Türk Telekom Stadyumu'na ulaştı. Sarı-kırmızılılarda teknik ekip ve futbolcular stada geleneksel olarak yaptıkları otobüsün camlarına vurarak geldi. Bordo-mavililerin taşıyan otobüsün gelişinde ise bir olay yaşanmadı.

(Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 06:11 Kaynak: İHA

Türk Telekom Stadyumu, Trabzonspor, Galatasaray, Güncel
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