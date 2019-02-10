Galatasaray ve Trabzonspor Stada Geldi
23 dakika önce
Ligde bu akşam karşı karşıya gelecek olan Galatasaray ve Trabzonspor, Türk Telekom Stadyumu'na geldi.
Ligde bu akşam karşı karşıya gelecek olan Galatasaray
ve Trabzonspor
, Türk Telekom Stadyumu
'na geldi. Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray, 19.00'da evinde Trabzonspor ile karşılaşacak. Bu mücadele öncesinde iki takım da maçın oynanacağı Türk Telekom Stadyumu'na ulaştı. Sarı-kırmızılılarda teknik ekip ve futbolcular stada geleneksel olarak yaptıkları otobüsün camlarına vurarak geldi. Bordo-mavililerin taşıyan otobüsün gelişinde ise bir olay yaşanmadı.
(Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin
Topaloğlu/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 06:11 Kaynak: İHA
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