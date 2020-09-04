Galatasaray voleybol takımında iki pozitif vaka!

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımımıza, sponsor hastanelerimiz Medical Park ve Liv Hospitalın katkılarıyla Kovid-19 PCR testleri yapılmıştır. Testler sonucunda bir oyuncu kadromuzda, bir teknik ekibimizde olmak üzere iki kişide pozitif bulguya rastlanmıştır." ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, oyuncu ve teknik ekip personelinin izolasyona alındığı ve gözetim altında bulunduğu da belirtildi.