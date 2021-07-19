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Galatasaray, Xherdan Shaqiri transferi için düğmeye bastı! - Son Dakika

Galatasaray, Xherdan Shaqiri transferi için düğmeye bastı!

19.07.2021 15:36

Her transfer döneminde adı Süper Lig devleriyle anılan Liverpool'un yıldız futbolcusu Xherdan Shaqiri, için Türkiye yolu açıldı. İngiliz ekibinin satış listesine koyacağı İsviçreli futbolcu için Galatasaray harekete geçmeye hazırlanırken, sarı-kırmızılı yönetimden Işıtan Gün'ün kısa süre içinde Liverpool'la masaya oturacağı öğrenildi.

Türkiye'de transfer dönemlerinin gözde ismi Xherdan Shaqiri, Süper Lig'e gelmeye çok yakın. Liverpool'un satış listesine koyacağı İsviçreli futbolcu için G. Saray harekete geçiyor.

GÖRÜŞMELERİ IŞITAN GÜN YÜRÜTECEK

Takvim'in haberine göre; Galatasaray'ın Liverpool'un aldığı karar sonrası eli rahatlayacak. Galatasaray yöneticilerinden Işıtan Gün'ün Liverpool ile masaya oturacağı ve anlaşma zemini arayacağı öğrenildi. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'inde bu transferi çok istediği biliniyor. 2018 yılından beri Liverpool'da forma giyen Shaqiri'nn kulübüyle olan sözleşmesi 2023 yılında sona eriyor.

EURO 2020'DE ŞOV YAPTI

Xherdan Shaqiri, İsviçre formasıyla Euro 2020'de başarılı bir performans sergilemişti. 29 yaşındaki kanat oyuncusu 5 maçta forma giymiş, 3 gol atarken 1 de asiste imza atmıştı.

Galatasaray, Xherdan Shaqiri transferi için düğmeye bastı!

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Son Dakika Spor Galatasaray, Xherdan Shaqiri transferi için düğmeye bastı! - Son Dakika Spor


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