Galatasaray Yağmur Altında Derbi Çalışmalarını Sürdürdü
10 dakika önce
Gaalatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yağmur altında yaptığı antrenmanla devam etti.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 02:15 Kaynak: İHA
Gaalatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe
ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yağmur altında yaptığı antrenmanla devam etti. Florya Metin Oktay Tesisleri
'nde Teknik Direktör Fatih Terim
gözetimindeki antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra 5'e 2 dar alan pas oyunu oynandı. Antrenmanın ana bölümünde oyunsal formda taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi. Galatasaray
, Fenerbahçe karşılaşmasının hazırlıklarına yarın saat 11.00'de Florya Metin Oktay
Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek. - İSTANBUL
Hertha Berlin, Hasan Ali Kaldırım'ı İstiyor
Galatasaray'da Ödeme Krizi! 100 Milyon TL Lazım
Fenerbahçe-Galatasaray Derbisini Ali Palabıyık Yönetecek
Leicester City, Slimani İçin 10 Milyon Sterlin İstiyor