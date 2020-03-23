Galatasaray yardımcı antrenörleri Ümit Davala ve Hasan Şaş'ın korona virüs testler negatif çıktı - Son Dakika

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Galatasaray yardımcı antrenörleri Ümit Davala ve Hasan Şaş'ın korona virüs testler negatif çıktı
6 saat önce
Galatasaray yardımcı antrenörleri Ümit Davala ve Hasan Şaş'ın korona virüs testler negatif çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 10:45 Kaynak: İHA
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