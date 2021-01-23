Galatasaray, Yeni Malatyaspor deplasmanında - Son Dakika

Galatasaray, Yeni Malatyaspor deplasmanında

23.01.2021 11:57
Galatasaray, Yeni Malatyaspor deplasmanında, System.String[]

Galatasaray, Süper Lig'in 21. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Yeni Malatyaspor ile ligde 7. kez karşı karşıya gelecek.

Galatasaray, Süper Lig'in 21. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Yeni Malatyaspor ile ligde 7. kez karşı karşıya gelecek.

Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray yarın saat 16.00'da deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak. Ligde geride kalan haftalarda sarı-kırmızılılar 11 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyetle aldığı 36 puanla üçüncü sırada bulunuyor. Malatya ekibi ise 7 galibiyeti 6 beraberlik ve 6 mağlubiyet sonucunda topladığı 27 puan ve averajla 9. sırada yer alıyor.

Ligde 7. randevu

Yeni Malatyaspor ile Galatasaray, Süper Lig'de bugüne kadar 6 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 3 defa rakibini mağlup ederken, 2 kez de Malatya temsilcisi sahadan 3 puanla ayrıldı. 1 maçta ise kazanan taraf çıkmadı. Rekabette Aslan'ın 8 golüne, Yeni Malatyaspor 5 golle yanıt verdi.

İki takım arasında son olarak Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu mücadelesinde Galatasaray rakibini penaltılarla elemişti.

Galatasaray, Yeni Malatyaspor deplasmanında kazamadı. Sarı-kırmızılılar, ligde Malatya'da oynanan 3 mücadelede 2 mağlubiyet, 1 beraberlik aldı.

Deplasman karnesi

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon deplasmanda 9 karşılaşmaya çıktı. Bu maçlarda sarı-kırmızılılar 5 galibiyet, 4 mağlubiyet aldı. Cimbom 16 gol atarken, kalesinde 11 gol yedi. Aslan son iki dış saha müsabakasında da rakiplerine mağlup oldu. Galatasaray ligde deplasmanda son olarak Trabzonspor'u yenmişti.

Ligin en az gol yiyen iki takımından biri

Galatasaray, bu sezon ligde kalesinde 17 gol yedi. Sarı-kırmızılılar bu performansıyla Alanyaspor ile ligin en az gol yiyen iki takımından biri olarak yer alıyor. Cimbom ligde oynadığı 19 karşılaşmanın 8'inde kalesini de gole kapadı.

Galatasaray ayrıca ligde rakip filelere bıraktığı 40 golle Beşiktaş'tan sonra en çok atan takım konumunda bulunuyor.

Belhanda ile Luyindama sınırda

Galatasaray'da Yeni Malatyaspor maçı öncesinde iki futbolcusu sarı kart sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılılarda Younes Belhanda ile Christian Luyindama, mücadelede sarı kart görmeleri halinde deplasmanda Gaziantep FK karşılaşmasında görev alamayacak.

Mbaye Diagne cezalı

Beşiktaş derbisinde direkt kırmızı kart gören Galatasaray'ın Senegalli golcüsü Mbaye Diagne, Yeni Malatyaspor maçında görev alamayacak. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Diagne'ye iki maç men cezası vermişti. İlk cezasını Denizlispor maçında çeken 29 yaşındaki futbolcu, Yeni Malatyaspor karşılaşmasıyla cezasını tamamlayacak.

Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Radamel Falcao, Emre Taşdemir, Şener Özbayraklı ve Oğulcan Çağlayan forma giyemeyecek. Yılbaşında talihsiz bir kaza geçiren Omar Elabdellaoui de kadroda olmayacak.

Ali Palabıyık yönetecek

Mücadeleyi hakem Ali Palabıyı yönetecek. Palabıyık'ın yardımcılıklarını Kemal Yılmaz ve Erdinç Sezertam yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Bülent Birincioğlu olacak.

Ankara Bölgesi hakemi olan Ali Palabıyık, Süper Lig'de 152 maç yönetti. Bu karşılaşmaların 62'sini ev sahibi, 48'ini ise deplasman takımları kazandı. 42 maç ise beraberlikle sona erdi.

-İHA-

Spor Toto Süper Lig, Yeni Malatyaspor, Galatasaray, Malatya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Galatasaray, Yeni Malatyaspor deplasmanında - Son Dakika


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