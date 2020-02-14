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Galatasaray, Yeni Malatyaspor hazırlıklarını sürdürdü
6 saat önce
Galatasaray, Süper Lig'in 22. haftasında evinde Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.
Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 02:18 Kaynak: İHA
Galatasaray, Süper Lig'in 22. haftasında evinde Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenman salonda yapılan core stabilizasyon çalışmasıyla başladı. Daha sonra Jupp Derwall Antrenman Sahası'nda yenilenme koşusu gerçekleştirildi ve gruplar halinde ayak tenisi oynandı.
Galatasaray, Yeni Malatyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın akşam saat 17.30'da yapacağı antrenmanla tamamlayarak mücadele öncesi tesislerde kampa girecek. - İSTANBUL
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