Galatasaray, Yeni Malatyaspor hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
Son Dakika Spor Galatasaray, Yeni Malatyaspor hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika Spor

Galatasaray, Yeni Malatyaspor hazırlıklarını sürdürdü

6 saat önce

Galatasaray, Süper Lig'in 22. haftasında evinde Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Galatasaray, Yeni Malatyaspor hazırlıklarını sürdürdü, System.String[]

Galatasaray, Süper Lig'in 22. haftasında evinde Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.


Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenman salonda yapılan core stabilizasyon çalışmasıyla başladı. Daha sonra Jupp Derwall Antrenman Sahası'nda yenilenme koşusu gerçekleştirildi ve gruplar halinde ayak tenisi oynandı.


Galatasaray, Yeni Malatyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın akşam saat 17.30'da yapacağı antrenmanla tamamlayarak mücadele öncesi tesislerde kampa girecek. - İSTANBUL

Florya Metin Oktay Tesisleri, Yeni Malatyaspor, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 02:18 Kaynak: İHA
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