Son Dakika Haberleri: Galatasaray, yeni malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı
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Galatasaray, yeni malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı

1 saat önce

Galatasaray, Süper Lig'in 5'inci haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Galatasaray, yeni malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı, System.String[]

Galatasaray, Süper Lig'in 5'inci haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Fatih Terim yönetiminde gerçekleşen antrenmanın ilk bölümünde core stabilizasyon hareketleri yapıldı. Daha sonraki bölümde dün akşam UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Club Brugge'e karşı tam süre alan oyuncular yenilenme koşusu gerçekleştirdi. Diğer oyuncular ise interval koşular üzerinde durulan bir antrenman yaptı.

Sarı-kırmızılı ekip, BtcTurk Yeni Malatyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın saat 11.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.

Batı Çalışma Grubu, Yeni Malatyaspor, Galatasaray, Spor

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 04:39 Kaynak: DHA
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