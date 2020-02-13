Galatasaray, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Galatasaray, Süper Lig'in 22. haftasında 16 Şubat Pazar günü sahasında BtcTurk Yeni Malatyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, Ziraat Türkiye Kupası'nda Aytemiz Alanyaspor ile dün oynanan maçta forma giyen futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı belirtildi.

Diğer futbolcuların ise ısınma hareketlerinin ardından 19 yaş altı takımıyla 11'e 11 maç oynadığı aktarıldı.

Tedavisi tamamlanan Radamel Falcao'nun takımla çalıştığı, Marcelo Saracchi'nin ise kendisi için hazırlanan dayanıklılık programı dahilinde antrenman yaptığı kaydedildi.

Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarına yarın gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.