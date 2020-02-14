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Galatasaray, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
6 saat önce
Galatasaray, Süper Lig'in 22'nci haftasında pazar günü sahasında BtcTurk Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.
Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 02:25 Kaynak: DHA
Galatasaray, Süper Lig'in 22'nci haftasında pazar günü sahasında BtcTurk Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.
Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman salonda core stabilizasyon çalışmasıyla başladı. Sarı-kırmızılılar daha sonra Jupp Derwall Antrenman Sahası'nda yenilenme koşusu yaptı, gruplar halinde ayak tenisi oynadı.Galatasaray, Yeni Malatyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın akşam yapacağı antrenmanla tamamlayarak mücadele öncesi kampa girecek.
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