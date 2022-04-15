Galatasaray, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde akşam yapılan antrenmanda Dinamo Kiev maçında ilk 11'de başlayanlar salonda yenileme çalışması yaptı. Diğer futbolcular küçük sahada ısınma hareketleri ve topla mobilite çalışmaları ile başladı. Ardından büyük sahada istasyon ve şut çalışması gerçekleştirildi. Pozisyon oyununun ardından dar alanda çift kale maçla antrenman tamamlandı.

Öte yandan Mostafa Mohamed antrenmanın büyük bir bölümünde takımla birlikte çalıştı. Sofiane Feghouli, kendisi için hazırlanan özel program çerçevesinde takımdan ayrı çalıştı.

(İHA)