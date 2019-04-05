Galatasaray, Yeni Malatyaspor Maçına Hazır
24 dakika önce
Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında sahasında Evkur Yeni Malatyaspor'u konuk edecek Galatasaray, bugün yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarını tamamladı.
Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında sahasında Evkur Yeni Malatyaspor
'u konuk edecek Galatasaray
, bugün yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarını tamamladı. Florya Metin Oktay Tesisleri
'nde teknik direktör Fatih Terim
yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başlayıp, dar alanda pas oyunuyla devam etti. Antrenmanın ana bölümünde ise taktik çalışma gerçekleştirildi. İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamladı.
Sarı-kırmızılı ekip, yaptığı çalışmanın ardından Florya Metin Oktay
Tesisleri'nde kampa girdi.
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 09:24 Kaynak: DHA
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