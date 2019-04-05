Son Dakika Haberleri: Galatasaray, Yeni Malatyaspor Maçına Hazır

Galatasaray, Yeni Malatyaspor Maçına Hazır

24 dakika önce

Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında sahasında Evkur Yeni Malatyaspor'u konuk edecek Galatasaray, bugün yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarını tamamladı.

Galatasaray, Yeni Malatyaspor Maçına Hazır, System.String[]
Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında sahasında Evkur Yeni Malatyaspor'u konuk edecek Galatasaray, bugün yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarını tamamladı. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başlayıp, dar alanda pas oyunuyla devam etti.  Antrenmanın ana bölümünde ise taktik çalışma gerçekleştirildi. İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamladı.

Sarı-kırmızılı ekip, yaptığı çalışmanın ardından Florya Metin Oktay Tesisleri'nde kampa girdi.

- İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 09:24 Kaynak: DHA

Evkur, Yeni Malatyaspor, Galatasaray, Spor
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