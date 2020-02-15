Galatasaray, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Galatasaray, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika Spor

Galatasaray, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

12 dakika önce

Galatasaray, Süper Lig'in 22. haftasında yarın sahasında BtcTurk Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Galatasaray, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı, System.String[]

Galatasaray, Süper Lig'in 22. haftasında yarın sahasında BtcTurk Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanın salon çalışmasıyla başladığı belirtildi.

Antrenman sahasında, ısınma ve pas oyunu ile süren idmanda taktik çalışma gerçekleştirildiği bildirildi. Çalışmanın yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle tamamlandığı kaydedildi.

BtcTurk Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını tamamlayan sarı-kırmızılı takım, tesislerinde kampa girdi.

Batı Çalışma Grubu, Yeni Malatyaspor, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 09:36 Kaynak: AA
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