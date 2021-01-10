Galatasaray, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına başladı

Diğer oyuncuların ise ısınma hareketleri ve pas çalışmasının ardından çift kale maç oynadığı aktarıldı.

Florya Metin Oktay Tesisleri 'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, Süper Lig'de Gençlerbirliği ile oynanan maçta tam süre alan futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı bildirildi.

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