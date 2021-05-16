Fatih Terim: "Sözümüzü yerine getirdik, 31 Mayıs itibariyle sözleşmem bitiyor" - Son Dakika

Fatih Terim: "Sözümüzü yerine getirdik, 31 Mayıs itibariyle sözleşmem bitiyor"

16.05.2021 00:13

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, verdiği sözü yerine getirdiğini belirterek, 31 Mayıs'ta sözleşmesinin biteceğini söyledi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, verdiği sözü yerine getirdiğini belirterek, 31 Mayıs'ta sözleşmesinin biteceğini söyledi. Terim, sarı-kırmızılıların çok önemli günlerin arifesinde olduğunu ifade ederek, kaybedecek tek günün olmadığını vurguladı.

Süper Lig'in son haftasında Galatasaray sahasında karşılaştığı Yeni Malatyaspor'u 3-1 mağlup etti ancak Beşiktaş'ın Göztepe deplasmanında 2-1 galip gelmesiyle sezonu ikinci olarak tamamladı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, "Dramatik bir kayıp oldu. Denizli ve Malatya maçlarında 7 gol atmamıza rağmen yediğimiz 2 gol bizi şampiyonluktan etti. 2 golü yemesek biz şampiyonuz. Oraya gelene kadar başımıza gelemedik iş kalmadı. Cezaları yiyen biz, 10-12 maçı 10 kişi oynayan biz. Değişik kararlarla canı yanan biz. Ben 1 hafta görmedim ki problemsiz geçsin. Son 5-6 hafta biraz rahattık. O da biz bize kaldık herhalde ondandır. Hep biz bizeydik zaten de. Sonuç itibariyle başarısız olduk. Başarılı olduktan sonra bu takımın sorumlusu ben olduğuma göre sebebi benim olmam gerekiyor. Ama soyunma odasında oyuncularımla vedalaşırken, hepsine sonsuz teşekkür ettim. Çalışan arkadaşlarıma teşekkür ettim. Aynı anda ülkede pandemi ile beraber birçok şeyle uğraşmak kolay değil. Sadece dışarı ile uğraşmıyorsunuz. Aynı yerden iki kişi ceza heyetine giriyor aşağı yukarı aynı cezalar değişik veriliyor. Hiç ses yok. Demek ki sesi çıkarmayanlar da senin ceza yemene bir şey demiyor. Dolayısıyla iç-dış, o nedenle bence iyi bile geldik ucundan da kaybettik. Biz hiçbir zaman ikinciliğin başarılı olduğunu düşünenlerden değiliz. Onun için başarısızlığı kabul ediyoruz. Ama Galatasaray'a çok kolay dokunulduğu zaman ben bundan üzüntü duyarım. Bu sene böyle oldu. İsteyen istediği gibi davrandı. Tepki varsa bize var" diye konuştu.

"Galatasaray çok önemli günlerin arifesinde"

Galatasaray'ın çok önemli günlerin arifesinde olduklarını vurgulayan Terim, "Galatasaray önemli bir tercih yapacak. Ben Galatasaraylı olarak tercihin kıymetinin iyi bilinmesini, kişisel düşüncelerin bir kenara bırakılmasını, Galatasaray'da buluşulmasını ve böyle hareket edilmesi gerektiğine inanıyorum. Bunu sıkça söylüyorum ama bu işin Galatasaraylılık kısmı. Bir de tabii teknik direktör olarak üstlendiğim, çok sayıda sorumluluk ve sahip olduğum prensiplerim var. Benim sözleşmem bu ay itibariyle sona eriyor. Haklı olarak soru alıyorum. Beşiktaş maçından sonra bir soru gelmişti. O oyuncularımın gösterdiği müthiş performansın gölgede kalmasını istemediğim için karşılaşma sonrasındaki toplantıda yöneltilen soruları ötelemek istemiştim. Elbette benim kendime göre yanıtlarım. Söyleyeceğim sözler ve paylaşmam gerektiğine inandığım gerçekler var. Ancak Galatasaray'ın kaybedecek tek günü yok. Her seçim döneminde önce olduğu gibi üzerime düşen ve kendime yakışanı yapacağım, kimsenin şüphesi olmasın. Ancak Galatasaray'ın rekabet halinde yarış içinde olduğu zamanlarda bile geleceği planlamalı. Tüm olanaklarıyla, tüm alternatifleriyle beraber bir sonraki meydan okumaya hazır olmalı. Üzülerek söylüyorum ki bu hafta sonunda dahi takımın teknik direktörü, bazı oyuncular, gelecekte farklı alanda Galatasaray'a yardım edebilecek, yeşil sahada veya idari anlamda görev alabilecek, teknik anlamda faydalı olabilecek, kaptanı da dahil olmak üzere birçok oyuncu serbest kalacak. Kiralık olarak kadroda olan oyuncular geri dönecek. Belki takımlarına gidip farklı takımlara gidecekler. Takip ettiğimiz, görüşme halinde olduğumuz oyuncuların tercihleri başka olacak. Gelecek sezonların planlaması için gerekli adımların atılması Galatasaray'ın her zaman en güçlü olması ve sahip olduğu özellikleri koruması adına kritik bir süreçteyiz. Umarım herkes bunun farkındadır" şeklinde konuştu.

Sözleşmesiyle ilgili duruma açıklık getiren deneyimli teknik adam, "Benim konuma gelince, ben tahmin ediyorum, 2 mi 3 mü çok emin değilim. ya 10 senelik, ya 15 senelik imzaladım. Çok emin değilim ama en az 2 defa 5 seneye imza attığımı hatırlıyorum. 2 senelikmiş meğerse onlar. Biz de 2 senemizi doldurduk. Sözümüzü yerine getirdik. 31 Mayıs itibariyle sözleşmem bitiyor. Gereken neyse yapacağız. Yarın itibariyle ailemle beraber Bodrum'a gidiyorum. Amerika'ya gidemiyorum, vizem yokmuş. Vize almaya çalışıyorum. Oradan da belki Amerika yaparım. Ama Bodrum'a gidiyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

(Oğuzhan Ort/ İHA)

Fatih Terim: Sözümüzü yerine getirdik, 31 Mayıs itibariyle sözleşmem bitiyor
Fatih Terim: Sözümüzü yerine getirdik, 31 Mayıs itibariyle sözleşmem bitiyor
Fatih Terim: Sözümüzü yerine getirdik, 31 Mayıs itibariyle sözleşmem bitiyor
Fatih Terim: Sözümüzü yerine getirdik, 31 Mayıs itibariyle sözleşmem bitiyor
Fatih Terim: Sözümüzü yerine getirdik, 31 Mayıs itibariyle sözleşmem bitiyor

Spor Toto Süper Lig, Yeni Malatyaspor, Fatih Terim, Galatasaray, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Fatih Terim: 'Sözümüzü yerine getirdik, 31 Mayıs itibariyle sözleşmem bitiyor' - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Şampiyonluğu coşkuyla kutlayan Beşiktaş taraftarına Bakan Koca'dan uyarı: Riskten uzak duralım Şampiyonluğu coşkuyla kutlayan Beşiktaş taraftarına Bakan Koca'dan uyarı: Riskten uzak duralım Kaçan şampiyonluğun ardından Arda, TFF'yi hedef aldı: Kimi Fatih Terim düşmanı kimi Galatasaray Kaçan şampiyonluğun ardından Arda, TFF'yi hedef aldı: Kimi Fatih Terim düşmanı kimi Galatasaray Son Dakika: Fatih Terim'den ayrılık sinyali: 31 Mayıs tarihi itibarıyla mukavelem bitiyor, sözümüzü yerine getirdik Son Dakika: Fatih Terim'den ayrılık sinyali: 31 Mayıs tarihi itibarıyla mukavelem bitiyor, sözümüzü yerine getirdik Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Beşiktaş, çok ciddi bir gelirin de sahibi oldu Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Beşiktaş, çok ciddi bir gelirin de sahibi oldu Son Dakika: Süper Lig'den düşen 4. takım Gençlerbirliği oldu Son Dakika: Süper Lig'den düşen 4. takım Gençlerbirliği oldu İbrahim Tatlıses'in İbrahim Tatlıses'in "Davul gibi olmuşsun" sözleri sonrası hırs yapan Deniz Seki, iğne ipliğe döndü Süper Lig'de tarihi sezonun şampiyonu Beşiktaş Süper Lig'de tarihi sezonun şampiyonu Beşiktaş Muharrem İnce'nin partisinin ismi ve logosu sızdı Muharrem İnce'nin partisinin ismi ve logosu sızdı

Son Dakika Haberleri
13:00 İsrail saldırmaya devam ediyor! Bölgeden gelen görüntüler tüyler ürpertti
12:48 Aşı sevkiyatları planlandığı gibi giderse, 20 yaş üstü herkes Temmuz'da aşılanmış olacak
12:28 Patronu tarafından boğazına bıçak dayanarak cinsel saldırıya uğradı!
11:46 Muhalefet Partisi'nden Kanada Başbakanı Trudeau'ya çağrı: İsrail'e silah satışını durdurun
11:41 Koronavirüs tedavisinde kullanılan ilaç için uzmanlar uyarıyor: İlk semptomlar görüldüğünde kullanılmalı
11:37 Annesinin sevgilisini bıçaklayan 19 yaşındaki genç: Bana saldırdı, kendimi korudum
11:01 Delta Havayolları yeni işe alımlara koronavirüs aşı zorunluluğu getirdi!
10:40 Esnafın 17 Mayıs beklentisi: Kafalardaki soru işaretlerini giderin
10:36 Kripto Tosuncuk'la ilgili çember daraldı: Operasyonda geri sayım başladı
10:31 İçişleri Bakanlığı'ndan 'Şampiyonluk kutlama' genelgesi! Kutlamalarına izin verilmeyecek
Evraklarını motosikletli kuryenin yetiştirdiği Ghezzal, Beşiktaş'ı şampiyon yaptı Evraklarını motosikletli kuryenin yetiştirdiği Ghezzal, Beşiktaş'ı şampiyon yaptı         
23:54
Gedson Fernandes, Galatasaray'a veda etti Gedson Fernandes, Galatasaray'a veda etti         
23:49
Hamas'la İsrail arasında 2 saatlik ateşkes yapıldı Hamas'la İsrail arasında 2 saatlik ateşkes yapıldı         
23:20
Şampiyon Beşiktaş'tan, Galatasaray ve Fenerbahçe'ye gönderme: Oyun bitti çocuklar, şimdi gerçekler Şampiyon Beşiktaş'tan, Galatasaray ve Fenerbahçe'ye gönderme: Oyun bitti çocuklar, şimdi gerçekler         
23:10
Sergen Yalçın şampiyonlukla hüngür hüngür ağladı, duygularını toparlayıp öyle demeç verebildi Sergen Yalçın şampiyonlukla hüngür hüngür ağladı, duygularını toparlayıp öyle demeç verebildi         
22:44
Emre Akbaba'ya tepkiler çığ gibi! Şampiyonluk maçındaki performansı gündeme oturdu Emre Akbaba'ya tepkiler çığ gibi! Şampiyonluk maçındaki performansı gündeme oturdu         
21:38
ABD Başkanı Biden bir kez daha İsrail'e destek verdi, Hamas'ı suçladı ABD Başkanı Biden bir kez daha İsrail'e destek verdi, Hamas'ı suçladı         
20:34
Medya devlerinin binasına vur emrini veren İsrailli subaydan küstah sözler: Peygambere salavat getir Medya devlerinin binasına vur emrini veren İsrailli subaydan küstah sözler: Peygambere salavat getir         
19:13
Ailesini rehin alan şahıs, babasını öldürdü! 3'ü jandarma 6 kişiyi de yaraladı Ailesini rehin alan şahıs, babasını öldürdü! 3'ü jandarma 6 kişiyi de yaraladı         
18:49
Vali Yerlikaya ile görüşen yorumcu Rasim Ozan Kütahyalı uyardı: Sakın kapıları zorlamayın, yaptırımları ağır olacak Vali Yerlikaya ile görüşen yorumcu Rasim Ozan Kütahyalı uyardı: Sakın kapıları zorlamayın, yaptırımları ağır olacak         
18:10
Hamas saldırılara karşılık verdi, o anda plajda olan İsrailliler korku içinde sığınaklara kaçtı Hamas saldırılara karşılık verdi, o anda plajda olan İsrailliler korku içinde sığınaklara kaçtı         
17:15
AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem: Bakan Soylu büyük bir tehdit altında, onu korumamız lazım AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem: Bakan Soylu büyük bir tehdit altında, onu korumamız lazım         
16:45
İsrail'den gelen yolculardan PCR testi istenecek İsrail'den gelen yolculardan PCR testi istenecek         
16:07
Patronu tarafından boğazına bıçak dayanarak cinsel saldırıya uğradı! Patronu tarafından boğazına bıçak dayanarak cinsel saldırıya uğradı!         
12:28
Muhalefet Partisi'nden Kanada Başbakanı Trudeau'ya çağrı: İsrail'e silah satışını durdurun Muhalefet Partisi'nden Kanada Başbakanı Trudeau'ya çağrı: İsrail'e silah satışını durdurun         
11:47
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Vaka sayılarındaki azalmanın aldığımız tedbirlerle alakası yok Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Vaka sayılarındaki azalmanın aldığımız tedbirlerle alakası yok         
07:54
WhatsApp'ın verdiği süre doldu, peki hesaplar silinecek mi? Resmi açıklama geldi WhatsApp'ın verdiği süre doldu, peki hesaplar silinecek mi? Resmi açıklama geldi         
02:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2021 00:26:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Fatih Terim: "Sözümüzü yerine getirdik, 31 Mayıs itibariyle sözleşmem bitiyor" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement