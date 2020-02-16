Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçının ardından - Adil Gevrek - Son Dakika
Son Dakika Spor Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçının ardından - Adil Gevrek - Son Dakika Spor

Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçının ardından - Adil Gevrek

6 saat önce

Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, Süper Lig'in 22. haftasında 1-0 kaybettikleri Galatasaray müsabakasında bir penaltılarının verilmediğini ileri sürdü.

Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, Süper Lig'in 22. haftasında 1-0 kaybettikleri Galatasaray müsabakasında bir penaltılarının verilmediğini ileri sürdü.

Türk Telekom Stadı'nda oynanan maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Adil Gevrek, takımlarının Galatasaray karşısında iyi mücadele ettiğini söyledi.

Sarı-siyahlı futbolcuları tebrik eden Başkan Gevrek, "Yenildik ama iyi futbol oynadık. Yakaladığımız pozisyonları değerlendiremedik. Takımın oyunundan mutlu ve memnunum. İnşallah bunu devam ettiririz. Bir düşüşümüz vardı ama bugün futbolcularım gereken mücadeleyi verdi." diye konuştu.

Müsabakada ilk yarının son anlarında Galatasaray ceza sahası içinde Jean Michael Seri'nin içinde yer aldığı pozisyonun penaltı olduğunu iddia eden Adil Gevrek, "Bifouma'nın penaltısı ofsayt ise doğrudur. Zaten ofsayt pozisyonlarında hata yapılmıyor. İlk yarı Galatasaray'ın kullandığı penaltıdan sonra 45. dakikada bir pozisyon var. VAR'a gidilmedi. O pozisyon mutlaka tartışılır. Gördüğüm kadarıyla penaltıydı. Bunun benzerleri bizim aleyhimize verildi." ifadelerini kullandı.

Adil Gevrek, kulüp yetkililerinin maçın hakemi Alper Ulusoy ile pozisyonu görüştüğünü dile getirerek, "Maçın hakemiyle arkadaşlarım görüşmüş. Kendisi, 'Beni VAR'a çağırmadılar. Uyarmadıkları için ilk yarıyı bitirdim.' demiş. Orta hakemin görmesi zor olabilir. Hakem hataları olacak ama VAR'ın bu konuda hata yapma lüksü yoktur. Bu konuda biraz daha dikkatli olunursa böyle hatalar bize denk gelmez. İlk yarıda hatalardan canımız çok yandı." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu takımlarının pozisyonlarının ulusal basında daha çok konuşulması gerektiğini aktaran sarı-siyahlı kulübün başkanı, "Ulusal medyada gündeme gelmiyor. Sadece büyük takımlar yok, Anadolu takımları da var. Verdiğimiz emeklere yazık. Bundan sonra önümüze bakacağız." diye konuştu.

Başkan Gevrek, protokol çıkışlarında yapılan açıklamalara Türkiye Futbol Federasyonu tarafından verilen cezalarla ilgili ise, "Şu durum çok komik. Şu anda otoparka çıktık. Özgür basınımız ve kulüp başkanları için doğru değil. Bunun düzeltilmesi lazım. Daha önce bir açıklama yaptık ve ceza yedik. Şimdi ceza yememek için neredeyse otobana çıktık. Bunun düzeltilmesi gerek." diyerek sözlerini tamamladı.

Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçının ardından - Adil Gevrek

Yeni Malatyaspor, Türk Telekom, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 10:20 Kaynak: AA
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