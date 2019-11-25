Son Dakika Haberleri: Galatasaray yeni Onyekuru'sunu buldu: Samuel Kalu
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Galatasaray yeni Onyekuru'sunu buldu: Samuel Kalu

6 saat önce

Radamel Falcao ve Florin Andone'nin sakatlığı sebebiyle gol yollarında sıkıntı yaşayan Galatasaray'a menajerler tarafından sürpriz bir isim önerildi.

Galatasaray yeni Onyekuru'sunu buldu: Samuel Kalu, System.String[]

Radamel Falcao ve Florin Andone'nin sakatlığı sebebiyle gol yollarında sıkıntı yaşayan Galatasaray'a menajerler tarafından sürpriz bir isim önerildi.


Başkan yardımcısı Abdurrahim Albayrak ile temas kuran Fransız bir menajer, satın alma bedeli ile düşünülürse Bordeaux'da forma giyen Samuel Kalu'yu getirebileceğini iletti.


22 yaşındaki Nijeryalı kanat oyuncusunun, forma şansı bulamaması nedeniyle kendine takım aradığı ifade edildi.


Teknik direktör Fatih Terim'in onay vermesi durumunda genç futbolcu devre arasında Galatasaray'ın yolunu tutacak.


Gent'ten 8.5 milyon euro'ya Bordeaux'ya transfer olan Samuel Kalu bu sezon ancak 11 maçta şans bulabildi.


Son haftalarda ise Nijeryalı futbolcu kulübeye hapsoldu.


"Oyunculara bir şey diyemeyiz..."

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da,

Abdurrahim Albayrak, Radamel Falcao, Galatasaray, Bordeaux, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 11:06 
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