Galatasaray yeni sezon çalışmalarını sürdürdü

Galatasaray yeni sezon hazırlıklarına yaptığı idmanla devam etti. Antrenman öncesi teknik direktör Fatih Terim 'in doğum günü kutlandı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanda, dün akşam Atakaş Hatayspor ile oynanan hazırlık maçında 70 dakika ve üzeri süre alan oyuncular yenilenme çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise antrenmana ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra hedefsiz dar alan oyunları oynandı. Antrenmanın devam eden bölümünde dar alanda pas oyunları üzerinde duruldu. Ana bölümde ise dayanıklılığa yönelik dar alanda çift kale oyun oynandı. İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Sarı-kırmızılılarda antrenman öncesi teknik direktör Fatih Terim'in doğum günü, teknik heyet, oyuncular ve Florya Metin Oktay Tesisleri çalışanlarının da katılımıyla birlikte kutlandı.

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına pazartesi günü yapacağı çift antrenmanla devam edecek.

- İstanbul