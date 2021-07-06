- Galatasaray yeni sezon hazırlıklarına devam etti

İSTANBUL - Galatasaray, 2021-2022 sezonu hazırlıkları kapsamındaki çalışmalarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başlandı. Daha sonra beşe iki dar alanda pas ve top kapma oyunu oynandı. Antrenmanın ana bölümünde altıya altı dar alan oyunları üzerinde duruldu. Antrenman, dayanıklılık koşusunun ardından tamamlandı.

Antrenmanda Mısırlı futbolcu Mustafa Muhammed, takımla birlikte çalışmalarda yer aldı.

Operasyonel süreçleri önümüzdeki dönemde devam edecek olan Omar Elabdellaoui, ilk kez takımla birlikte çalışmalara katıldı. Fatih Terim, antrenman öncesi tüm takıma Norveçli futbolcuyu bir kez daha takdim ederken, Omar için bir konuşma yaptı.

Taylan Antalyalı ve Jimmy Durmaz da sağlık ekibin kontrolünde rehabilitasyon süreçlerine devam ediyor.

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına yarın Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştireceği çift antrenmanla devam edecek.