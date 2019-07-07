Son Dakika Haberleri: Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
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Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

1 saat önce

Galatasaray, 2019-2020 sezonu hazırlıklarına bugün yaptığı çift antrenmanla devam etti.

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü, System.String[]
Galatasaray, 2019-2020 sezonu hazırlıklarına bugün yaptığı çift antrenmanla devam etti.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde sabah saatlerinde bir araya gelen sarı kırmızılı takım, günün ilk idmanına salon çalışmasıyla başladı. Salondaki core ve aktivasyon çalışmasının ardından sahada ve rampada koşu çalışmaları üzerinde duruldu. Günün akşamüstü gerçekleştirilen ikinci antrenmanına bireysel salon çalışmalarıyla başlandı. Antrenmanın sahadaki ilk bölümünde topla ısınma hareketleri yapıldı. Ana bölümde ise ilk olarak 8'e 8 (+8) pas ve dayanıklılık çalışması, daha sonra 10'a 10 oyunsal formda pas ve dayanıklılık çalışması gerçekleştirildi.
Günün ikinci idmanı öncesi, bugün 19 yaşına giren Yunus Akgün'ün doğum günü kutlandı.
Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını yarın Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı çift antrenmanla sürdürecek.


Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 07:45 Kaynak: DHA
Florya Metin Oktay Tesisleri, Galatasaray, Sabah, Spor
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