Galatasaray yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, 2021-2022 sezonu öncesindeki hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Galatasaray, 2021-2022 sezonu öncesindeki hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmana ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra pas çalışmaları üzerinde duruldu. Antrenmanın ana bölümünde ise sınırlı alanda topa sahip olma çalışmaları gerçekleştirildi. Son bölümde dayanıklılık koşuları yapıldı. Sezon sonu itibarıyla milli takım kamplarına katılan, izinli olan ve tedavileri süren oyuncular idmanda yer almadı. Sarı-kırmızılılar, yeni sezon çalışmalarına yarın yapacağı çift antrenmanla devam edecek. - İSTANBUL

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