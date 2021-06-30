Galatasaray yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, 2021-2022 sezonu hazırlıkları kapsamındaki çalışmalarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapılan antrenmana kuvvet çalışmasıyla başlandı. Daha sonra pas çalışması gerçekleştirildi. Sarı-kırmızılı futbolcular, ana bölümde ise iki grup halinde dar alan oyunları üzerinde durdu. Son bölümde de dayanıklık koşuları yapıldı. İdman, soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Geçtiğimiz sezon sonu itibarıyla milli takımlarına davet edildikleri için izinli olan James Ozornwafor ve Kerem Aktürkoğlu, antrenmanda yer aldı.

Dinamo Bükreş ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan Mostafa Mohamed'in ise tedavisine devam edildi.

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına yarın Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı çift antrenmanla devam edecek.

(İHA)