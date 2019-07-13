Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor
4 saat önce
Galatasaray, 2019-2020 futbol sezonu hazırlıklarına sabah yaptığı antrenmanla devam etti.
Galatasaray Haber Yayın Tarihi: 13.07.2019 11:56 Kaynak: İHA
, 2019-2020 futbol sezonu hazırlıklarına sabah yaptığı antrenmanla devam etti.
Sarı-kırmızılıların Florya Metin Oktay Tesisleri
'nde Teknik Direktör Fatih Terim
yönetiminde gerçekleştirdiği antrenman basına açık olarak yapıldı. İdman Antrenör Alberto Bartali gözetiminde kondisyon çalışmaları ile başladı. Futbolcular daha sonra 3 gruba ayrılarak 3'e 3 ayak tenisi oynadı. Antrenman soğuma hareketleri ile sona erdi.
Antrenmanda Şener Özbayraklı
, Ahmet Çalık
, Mariano ve Yunus Akgün
takımdan ayrı olarak salonda çalıştı.
Öte yandan antrenmanı Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak
da takip etti.
Galatasaray yeni sezon hazırlılarına akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla devam edecek. - İSTANBUL
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