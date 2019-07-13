Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor
4 saat önce
Galatasaray, 2019-2020 futbol sezonu hazırlıklarına sabah yaptığı antrenmanla devam etti.
Galatasaray Haber Yayın Tarihi: 13.07.2019 12:05 Kaynak: İHA
, 2019-2020 futbol sezonu hazırlıklarına sabah yaptığı antrenmanla devam etti. Sarı-kırmızılıların Florya Metin Oktay Tesisleri
'nde Teknik Direktör Fatih Terim
yönetiminde gerçekleştirdiği antrenman basına açık olarak yapıldı. İdman Antrenör Alberto Bartali gözetiminde kondisyon çalışmaları ile başladı. Futbolcular daha sonra 3 gruba ayrılarak 3'e 3 ayak tenisi oynadı. Antrenman soğuma hareketleri ile sona erdi. Antrenmanda Şener Özbayraklı
, Ahmet Çalık
, Mariano ve Yunus Akgün
takımdan ayrı olarak salonda çalıştı. Öte yandan antrenmanı Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak
da takip etti. Galatasaray yeni sezon hazırlılarına akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla devam edecek.
(İHA)
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