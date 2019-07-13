Son Dakika Haberleri: Galatasaray yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor
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Galatasaray yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

4 saat önce

Galatasaray, 2019-2020 sezonu hazırlıklarını sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Galatasaray yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor, System.String[]
Galatasaray, 2019-2020 sezonu hazırlıklarını sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına açık yapılan antrenman, İtalyan kondisyoner Alberto Bartali gözetiminde kondisyon çalışmaları ile başladı. Sarı-kırmızılı futbolcular daha sonra üç gruba ayrılarak 3'e 3 ayak tenisi oynadı. Antrenmanda Şener Özbayraklı, Ahmet Çalık, Mariano ve Yunus Akgün ise takımdan ayrı olarak salonda çalıştı. İdmanı Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak da takip etti.
Sarı-kırmızılı ekip, yeni sezon hazırlıklarına akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla devam edecek.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Antrenmandan görüntüler
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- İstanbul
Florya Metin Oktay Tesisleri, Galatasaray, Sabah, Spor

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2019 12:14 Kaynak: DHA
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