Son Dakika Haberleri: Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarının İstanbul etabını tamamladı
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Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarının İstanbul etabını tamamladı

3 saat önce

Galatasaray, 2019-2020 sezonu hazırlıklarının İstanbul etabını sabah yaptığı antrenmanla tamamladı.

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarının İstanbul etabını tamamladı, System.String[]
Galatasaray, 2019-2020 sezonu hazırlıklarının İstanbul etabını sabah yaptığı antrenmanla tamamladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'ndaki idman ısınma hareketleriyle başladı.
Ana bölümde 11'e 11 çift kale taktik oyun gerçekleştirilirken antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.
Galatasaray, iki gün izin yaptıktan sonra 17 Temmuz Çarşamba günü Avusturya'ya giderek yurt dışı kamp hazırlıklarına başlayacak.
Florya Metin Oktay Tesisleri, Galatasaray, İstanbul, Sabah, Spor

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 12:43 Kaynak: AA
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