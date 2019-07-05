Son Dakika Haberleri: Galatasaray, yeni sezona hazırlanıyor
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Galatasaray, yeni sezona hazırlanıyor

1 saat önce

Galatasaray, 2019-2020 sezonu hazırlıklarına bugün yaptığı çift antrenmanla devam etti.

Galatasaray, yeni sezona hazırlanıyor, System.String[]
Galatasaray, 2019-2020 sezonu hazırlıklarına bugün yaptığı çift antrenmanla devam etti.
Günün ilk çalışması öncesi sabah saatlerinde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde bir araya gelen sarı kırmızılı takımda oyuncuların bir grubu sağlık kontrolünden geçerken diğer grup antrenman yaptı.
Sabah antrenmanına salonda core ve aktivasyon çalışmasıyla başlandı. Daha sonra sahada ve rampada koşu çalışmaları üzerinde duruldu.
Ahmet Çalık, Emre Taşdemir, Konstantinos Mitroglou, Marcao, Mariano, Ömer Bayram, Ryan Donk ve Yunus Akgün bugün sağlık kontrolünden geçti.
Jupp Derwall Antrenman Sahası'nda yapılan günün ikinci antrenmanına ısınma hareketleriyle başlandı. Daha sonra topla teknik çalışmalar gerçekleştirildi. Antrenmanın ana bölümünde sınırlı alanda dayanıklılığa yönelik oyunsal formda pas çalışması yapıldı.
Sarı kırmızılılar, yeni sezon hazırlıklarına yarın saat 18.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.


Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 08:28 Kaynak: DHA
Florya Metin Oktay Tesisleri, Galatasaray, Sabah, Spor
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