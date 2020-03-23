Galatasaray, 'Yeni Zidane' Adil Aouchiche'nin peşinde! Son dakika - Son Dakika
Son Dakika Spor Galatasaray, 'Yeni Zidane' Adil Aouchiche'nin peşinde! Son dakika - Son Dakika Spor

Galatasaray, 'Yeni Zidane' Adil Aouchiche'nin peşinde! Son dakika

6 saat önce

Liglerin ertelenmesinin ardından Fatih Terim gece gündüz WyScout üzerine oyuncu izliyor.

Galatasaray, 'Yeni Zidane' Adil Aouchiche'nin peşinde! Son dakika, System.String[]

Liglerin ertelenmesinin ardından Fatih Terim gece gündüz WyScout üzerine oyuncu izliyor. Koronavirüs salgını sonrasına göre planlarını yapan tecrübeli teknik adam bu yüzden yaz transfer döneminde kesinlikle genç ve gelecek vaadeden oyuncuları kadrosuna katmayı planlıyor.


Her gün en azından bir oyuncuyu scout ekibinin önüne koyan ve bilgi alınmasını isteyen Terim dün de bu sezon UEFA Gençlik Ligi'nde yer alan U19 takımlarının birbirleri arasında oynadığı maçları izlediği bildirildi.


TERİM'İN DİKKATİNİ ÇEKTİ


Terim'in bu maçlarda gözüne çarpan isminse PSG'nin U19 takımında forma giyen Adil Aouchiche olduğu bildirildi. Tecrübeli teknik direktöre göre, Zinedine Zidane gibi Cezayir asıllı bir Fransız olan ve aynı zamanda 10 numara oynayan Adil geleceğin yıldızları arasında yer alabilir.


Fatih Terim, almaları zor olsa da 15 Temmuz'da 18 yaşına girecek oyuncu için PSG ve ailesi ile temas kurulmasını istedi. Şimdiden Transfermarkt değeri 6 milyon euro olan Adil Aouchiche Galatasaray tüm şartlarını zorlayacak. Metz karşısında 65 dakika sahada kaldı. Ayrıca kupada ise 2 maçta 97 dakika oynadı. PSG'nin Linas-Montlhery ile oynadığı ve 6-0 kazandığı karşılaşmada bir gol attı.


GALATASARAY'A GOL ATMIŞTI


Bu sezon toplamda 7 kez PSG forması giyen 17 yaşındaki 10 numara, 2 gol, 2 asist üretti. Bu gollerden birisini de UEFA Gençlik Ligi'nde Galatasaray'a karşı kaydetti.


PSG ile bir yıllık profesyonel sözleşme imzalayan Adil Aouchiche, geleceğiyle ilgili nasıl bir karar vereceği merakla bekleniyor. Galatasaray da Cezayir asıllı 10 numaranın geleceğinde söz sahibi olmak istiyor. (Sabah)


Zinedine Zidane, Fatih Terim, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 10:28 

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