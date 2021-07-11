Galatasaray yenilenme çalışması yaptı

Galatasaray, 2021-2022 sezonu hazırlıkları kapsamındaki çalışmalarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanda dün akşam oynanan Kasımpaşa maçının ardından salonda ve sahada rejenerasyon çalışması gerçekleştirildi. Sarı-kırmızılılar, yeni sezon hazırlıklarını yarın saat 10.30'da yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Galatasaray kafilesi, saat 16.30'da ise özel bir uçuşla Yunanistan'a hareket ederek Salı günü Olympiakos ile deplasmanda oynayacağı hazırlık maçı öncesi Atina'da kampa girecek. - İSTANBUL