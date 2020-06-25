Galatasaray yöneticilerinden İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'a ziyaret
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, ikinci başkan Abdurrahim Albayrak ve başkan yardımcıları Yusuf Günay ile Kaan Kançal, İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Aktaş'ı makamında ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi.
Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 06:12
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