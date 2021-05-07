Galatasaray Kulübünden seçimin iptaline ilişkin divan kurulunun açıklamasına cevap

Galatasaray Kulübü, olağan seçimli genel kurul toplantısının iptal edilmesine ilişkin divan kurulunun yaptığı açıklamaya cevap verdi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, divan kurulunun asli görevi hatırlatılarak, "Tüzüğümüzün 99. maddesine göre divan kurulu, kulübümüzün en yüksek danışma kuruludur. Yine tüzüğümüzün 99.2 maddesine göre ise divan kurulunun asli görevi, yönetim kurulunun her türlü etkinlik ve tasarruflarını izlemek, yönetim kurulundan bilgi istemek, gerek gördüğünde inceleme yapmak ve gerekirse bu incelemelerin sonuçlarını görüşleri ile birlikte yönetim kuruluna bildirmektir. Buna göre divan kurulunun, yönetim kurulu tarafından alınmış olan bir kararı yok sayması ve/veya yönetim kurulu tarafından alınan bir kararın hilafına hareket edeceğini açıklaması tüzüğümüzün amir hükümlerine aleni aykırılık teşkil etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Kongreye ilişkin yönetim kararının seçimi gölgelemek değil düzenli ve sağlıklı yapılabilmesini sağlamak için alındığının vurgulandığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu nedenle, Galatasaray Kulübü Divan Kurulu Başkanlığının, yönetim kurulumuz tarafından alınmış olan 5 Mayıs tarihli karara uygun olarak hareket etmesi ve tüzüğümüzün 61. maddesinde kendilerine atfedilen seçim sürecini yürütme görevini, idari otoriteler tarafından 17 Mayıs'ta açıklanacak idari tedbirlere göre yönetim kurulumuz tarafından belirlenecek olan yeni seçim tarihlerine göre yerine getirmesi gerektiğini saygıyla arz ederiz."

Sarı-kırmızılı kulüpte daha önce 22 Mayıs'ta, çoğunluk sağlanamadığı takdirde ise 29 Mayıs'ta yapılacağı açıklanan olağan seçimli genel kurul toplantısı, yönetim tarafından iptal edilmişti.