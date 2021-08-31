Galatasaray Yönetim Kurulu Sözcüsü Remzi Sanver: "Disiplin kurulumuz, eski başkanımız Mustafa Cengiz ve bazı yönetim kurulu üyeleri hakkında oy...

Galatasaray Yönetim Kurulu Sözcüsü Remzi Sanver: "Disiplin kurulumuz, eski başkanımız Mustafa Cengiz ve bazı yönetim kurulu üyeleri hakkında oy birliğiyle ceza verilmesine yer olmadığına, yönetim kurulumuz da oy çokluğuyla ceza tayinine gerek olmadığına karar verdi.

Galatasaray Yönetim Kurulu Sözcüsü Remzi Sanver: "Disiplin kurulumuz, eski başkanımız Mustafa Cengiz ve bazı yönetim kurulu üyeleri hakkında oy birliğiyle ceza verilmesine yer olmadığına, yönetim kurulumuz da oy çokluğuyla ceza tayinine gerek olmadığına karar verdi." - İSTANBUL

Mustafa Cengiz, Galatasaray, Spor, Son Dakika Kaynak: İHA Son Dakika › Spor › Galatasaray Yönetim Kurulu Sözcüsü Remzi Sanver: 'Disiplin kurulumuz, eski başkanımız Mustafa Cengiz ve bazı yönetim kurulu üyeleri hakkında oy... - Son Dakika Spor

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