Galatasaray Yönetim Kurulu Sözcüsü Remzi Sanver: "Disiplin kurulumuz, eski başkanımız Mustafa Cengiz ve bazı yönetim kurulu üyeleri hakkında oy...
31.08.2021 19:46
Galatasaray Yönetim Kurulu Sözcüsü Remzi Sanver: "Disiplin kurulumuz, eski başkanımız Mustafa Cengiz ve bazı yönetim kurulu üyeleri hakkında oy birliğiyle ceza verilmesine yer olmadığına, yönetim kurulumuz da oy çokluğuyla ceza tayinine gerek olmadığına karar verdi.
Galatasaray Yönetim Kurulu Sözcüsü Remzi Sanver: "Disiplin kurulumuz, eski başkanımız Mustafa Cengiz ve bazı yönetim kurulu üyeleri hakkında oy birliğiyle ceza verilmesine yer olmadığına, yönetim kurulumuz da oy çokluğuyla ceza tayinine gerek olmadığına karar verdi." - İSTANBUL
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