Galatasaray Yönetimi, başkan adaylarının 500 bin TL bağış yapması durumunda GS TV'ye çıkabileceklerini belirtti

Galatasaray, başkan adaylarının kulübe 500 bin TL bağış yapmaları halinde GS TV ve Galatasaray YouYube kanalında program yapabileceklerini açıkladı.

BAĞIŞ YAPMAYAN GS TV'YE ÇIKAMAYACAK

Galatasaray kulübünden yapılan açıklamada, "17 Kasım 2020 tarihinde alınan yönetim kurulu kararı gereği, Galatasaray Spor Kulübü Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda yarışacak başkan adayları, kulübümüze 500 bin TL bağışta bulunmaları karşılığında Galatasaray Televizyonu'nda ve YouTube üzerinden adaylıklarıyla ilgili program yapabileceklerdir. Başkan adaylarına saygıyla duyurulur" ifadeleri kullanıldı.