Galatasaray Yönetimi, başkan adaylarının 500 bin TL bağış yapması durumunda GS TV'ye çıkabileceklerini belirtti
09.06.2021 16:12
Başkanlık seçimlerine sayılı günler kala Galatasaray Yönetimi sürpriz bir karar aldı. Aslan'ın başkan adayları kampanyalarını GS TV ve Galatasaray YouTube kanalında anlatmak istemeleri halinde kulübe 500 bin TL bağış yapmak zorunda. Kulübün yaptığı, "Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda yarışacak başkan adayları, kulübümüze 500 bin TL bağışta bulunmaları karşılığında Galatasaray Televizyonu'nda ve YouTube üzerinden adaylıklarıyla ilgili program yapabileceklerdir" ifadeleri yer aldı.
Galatasaray, başkan adaylarının kulübe 500 bin TL bağış yapmaları halinde GS TV ve Galatasaray YouYube kanalında program yapabileceklerini açıkladı.
BAĞIŞ YAPMAYAN GS TV'YE ÇIKAMAYACAK
Galatasaray kulübünden yapılan açıklamada, "17 Kasım 2020 tarihinde alınan yönetim kurulu kararı gereği, Galatasaray Spor Kulübü Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda yarışacak başkan adayları, kulübümüze 500 bin TL bağışta bulunmaları karşılığında Galatasaray Televizyonu'nda ve YouTube üzerinden adaylıklarıyla ilgili program yapabileceklerdir. Başkan adaylarına saygıyla duyurulur" ifadeleri kullanıldı.
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