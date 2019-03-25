Son Dakika Haberleri: Galatasaray yönetimi, ibrasızlığı yargıya taşıyor

Galatasaray yönetimi, ibrasızlığı yargıya taşıyor

1 saat önce

Galatasaray Kulübü Başkanı Cengiz, "Son genel kurulda haksız ve tartışmalı şekilde alınan kararlara karşı hukuki mücadelemize tüm alanlarda ve boyutlarda girişecek ve onları sürdüreceğiz.

Galatasaray yönetimi, ibrasızlığı yargıya taşıyor, System.String[]
Galatasaray Kulübü Başkanı Cengiz, "Son genel kurulda haksız ve tartışmalı şekilde alınan kararlara karşı hukuki mücadelemize tüm alanlarda ve boyutlarda girişecek ve onları sürdüreceğiz." dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 05:36 

Galatasaray, Ekonomi
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