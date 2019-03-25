Galatasaray yönetimi, ibrasızlığı yargıya taşıyor
1 saat önce
Galatasaray Kulübü Başkanı Cengiz, "Son genel kurulda haksız ve tartışmalı şekilde alınan kararlara karşı hukuki mücadelemize tüm alanlarda ve boyutlarda girişecek ve onları sürdüreceğiz.
Galatasaray
Kulübü Başkanı Cengiz, "Son genel kurulda haksız ve tartışmalı şekilde alınan kararlara karşı hukuki mücadelemize tüm alanlarda ve boyutlarda girişecek ve onları sürdüreceğiz." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 05:36
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