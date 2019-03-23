Galatasaray yönetimi idari yönden ibra edilmedi
50 dakika önce
Galatasaray Kulübü mali genel kurulunda başkan Mustafa Cengiz ve yönetiminin ikinci dönemi mali yönden ibra edilirken, idari yönden ibra edilmedi.
Galatasaray
Kulübü mali genel kurulunda başkan Mustafa Cengiz
ve yönetiminin ikinci dönemi mali yönden ibra edilirken, idari yönden ibra edilmedi.
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Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 11:45
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