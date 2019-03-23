Son Dakika Haberleri: Galatasaray yönetimi idari yönden ibra edilmedi

Galatasaray yönetimi idari yönden ibra edilmedi

50 dakika önce

Galatasaray Kulübü mali genel kurulunda başkan Mustafa Cengiz ve yönetiminin ikinci dönemi mali yönden ibra edilirken, idari yönden ibra edilmedi.

Galatasaray yönetimi idari yönden ibra edilmedi, System.String[]
Galatasaray Kulübü mali genel kurulunda başkan Mustafa Cengiz ve yönetiminin ikinci dönemi mali yönden ibra edilirken, idari yönden ibra edilmedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 11:45 

Mustafa Cengiz, Galatasaray, Ekonomi
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