Son Dakika Haberleri: Galatasaray yönetimi'nden takıma derbi öncesi destek
Son Dakika Spor Haber

Galatasaray yönetimi'nden takıma derbi öncesi destek

31 dakika önce

Galatasaray Yönetimi, Fenerbahçe ile evlerinde oynayacağı derbı maçı öncesi teknik heyet ve takımla Florya'da buluştu.

Galatasaray yönetimi'nden takıma derbi öncesi destek, System.String[]
Galatasaray Yönetimi, Fenerbahçe ile evlerinde oynayacağı derbı maçı öncesi teknik heyet ve takımla Florya'da buluştu. Başkan Mustafa Cengiz, ikinci başkan Abdürrahim Albayrak ve yönetim kurulu üyeleri Florya Metin oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim ve futbolcularla beraber öğle yemeği yediler.
Haftalık olağan yönetim kurulu toplantılarını yemeğin ardından tesislerde yapacak olan yönetim hem derbi maçı öncesi takıma moral verdi hem de şampiyonluk yarışında motivasyonu sağlamak amacıyla toplantıyı tesislerde yapma kararı aldı.
HAZIRLIKLAR BAŞLADI
Galatasaray, Süper Lig'in 6'ncı haftasında evinde Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenmanın ilk bölümünde salonda core stabilizasyon hareketleri gerçekleştirildi. Daha sonra son lig maçında tam süre alan oyuncular günü yenilenme çalışmasıyla tamamladı. Sarı-kırmızılılarda diğer oyuncular ise ısınma hareketleri ve kumda kuvvet çalışması gerçekleştirdi. Antrenmanın ana bölümünde  ise 19 Yaş Altı Takımı ile 11'e 11 taktik çalışma yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
Galatasaray, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına yarın saat 11.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.


- Rk
Florya Metin Oktay Tesisleri, Galatasaray, Fenerbahçe, Spor

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 02:19 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Comolli'den Muriqi için transfer yanıtı: 20 milyon euroya sağ ayağını veririz
Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için Cüneyt Çakır düşünülüyor Falcao kararı sonrası ayağa kalktılar: Büyük saygısızlık Abdullah Avcı, Fikret Orman'ın istifa kararını canlı yayında öğrendi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.9.2019 14:50:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Galatasaray yönetimi'nden takıma derbi öncesi destek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]