Galatasaray yönetiminde istifa

Galatasaray'da 29 Mayıs'ta yapılması planlanan olağan seçimli genel kurul toplantısının iptal edildiğinin duyurulmasının ardından yönetim kanadından istifalar geldi.

Galatasaray'da 29 Mayıs'ta yapılması planlanan olağan seçimli genel kurul toplantısının iptal edildiğinin duyurulmasının ardından yönetim kanadından istifalar geldi. Galatasaraylı yöneticiler Mahmut Recevik ve Prof. Dr. Emre Erdoğan, istifa ettiğini açıkladı. Mahmut Recevik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli büyük Galatasaray camiasına: Bugün bulunmadığım yönetim kurulu toplantısında alınan karar sonrası görevimden istifa ettiğimi saygıyla duyururum" dedi.Galatasaraylı yönetici Prof. Dr. Emre Erdoğan da sosyal medya hesabından istifayı doğruladı.



Son Dakika

AB'nin basın toplantısında THY sürprizi! Uçak, ürün yerleştirme gibi kadraja girdi

Haldun Üstünel, 20'li yaşlar akımına dahil olduğu paylaşımda Fenerbahçe'yle dalga geçti

Meral Akşener'den Fahrettin Koca'ya Çin aşısı tepkisi: Uygur kardeşlerimiz tecavüze uğruyor, yazıklar olsun

Tekneyle denize açılıp çıplak poz veren turist kadınlar gözaltına alındı

Son Dakika: Türkiye'de 5 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 356 kişi vefat etti, 26 bin 476 yeni vaka tespit edildi

Fenerbahçe'nin maçına hakem Ali Koç atandı, ortalık karıştı! MHK sorumluları görevden aldı

Son Dakika! Geçtiğimiz haftaya göre koronavirüs vaka sayısı en çok azalan 5 il açıklandı

Hem maçı kaybetti, hem de kazandığı 2,25 euroluk para ödülüyle dalga geçti