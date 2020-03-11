Son Dakika › Spor › Galatasaray yönetiminden Ayhan Özmızrak'a protesto - Son Dakika Spor
Galatasaray yönetiminden Ayhan Özmızrak'a protesto
6 saat önce
Galatasaray Kulübü'nün mart ayı olağan divan kurulu toplantısı, Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 03:17 Kaynak: DHA
Galatasaray Kulübü'nün mart ayı olağan divan kurulu toplantısı, Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda devam ediyor. Divan kurulu toplantısında Ayhan Özmızrak'ın gündeme dair yaptığı açıklamalar ile birlikte salonda tansiyon yükseldi. Özmızrak'ın kürsüye çıkarak konuşmasına başlamasıyla Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in önderliğindeki yönetim kurulu toplantı salonunu terk etti. Sarı-kırmızılı yönetim, Özmızrak'ın konuşmasını tamamlamasının ardından tekrardan salona giriş yaptı.
Sarı-kırmızılılarda Ayhan Özmızrak'ın konuşma yaptığı daha önceki divan kurulu toplantılarında da tansiyon yükselmişti.
Son Dakika G.Saray Divan Başkanı Eşref Hamamcıoğlu'ndan F.Bahçe'ye çarpıcı sözler: 20 yıl sonra Anadolu deplasmanından zaferle döndük Fatih Terim ve Donk arasındaki koronavirüs önlemi, sosyal medyayı salladı Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Ayhan Özmızrak'ı protesto etmek için salonu terk etti "Galatasaray'dan 2'şer milyon aldık" diyen Mesut Bakkal'a Beşiktaş cephesinden tepki geldi!