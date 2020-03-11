Galatasaray yönetiminden Ayhan Özmızrak'a protesto - Son Dakika
Son Dakika Spor Galatasaray yönetiminden Ayhan Özmızrak'a protesto - Son Dakika Spor

Galatasaray yönetiminden Ayhan Özmızrak'a protesto

6 saat önce

Galatasaray Kulübü'nün mart ayı olağan divan kurulu toplantısı, Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda devam ediyor.

Galatasaray yönetiminden Ayhan Özmızrak'a protesto, System.String[]

Galatasaray Kulübü'nün mart ayı olağan divan kurulu toplantısı, Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda devam ediyor. Divan kurulu toplantısında Ayhan Özmızrak'ın gündeme dair yaptığı açıklamalar ile birlikte salonda tansiyon yükseldi. Özmızrak'ın kürsüye çıkarak konuşmasına başlamasıyla Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in önderliğindeki yönetim kurulu toplantı salonunu terk etti. Sarı-kırmızılı yönetim, Özmızrak'ın konuşmasını tamamlamasının ardından tekrardan salona giriş yaptı.

Sarı-kırmızılılarda Ayhan Özmızrak'ın konuşma yaptığı daha önceki divan kurulu toplantılarında da tansiyon yükselmişti.


Tevfik Fikret, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 03:17 Kaynak: DHA
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