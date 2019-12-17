Galatasaray yönetiminden büyük tepki! - Son Dakika
Son Dakika Spor Galatasaray yönetiminden büyük tepki! - Son Dakika Spor

Galatasaray yönetiminden büyük tepki!

6 saat önce

Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Tuzlaspor - Galatasaray maçı öncesi üzerinde Galatasaray forması olan taraftarlar stadyuma alınmadı.

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Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Tuzlaspor - Galatasaray maçı öncesi üzerinde Galatasaray forması olan taraftarlar stadyuma alınmadı.


Küçük yaştaki taraftarlardan bile formalarını çıkartmaları istenirken bir minik taraftarın bu istek üzerine ağladığı görüntüler ortaya çıktı.


Yaşanan bu gelişmeler üzerine Galatasaray'dan tepki geldi.


"BU YAPILANLAR KABUL EDİLEMEZ!"


Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Savaş Özüdoğru, Twitter'dan paylaşımda bulunurken "Bu yapılanlar kabul edilemez.Minik yavrumuzu ve babasını tanıyanlar bizimle lütfen iletişime geçsinler onları kendi stadımızda ilk fırsatta ağırlamak istiyoruz!" sözlerini kullandı.


Türkiye Kupası, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 10:51 
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