Son Dakika Haberleri: Galatasaray yönetiminden derbi öncesi takıma destek
Son Dakika Spor Haber

Galatasaray yönetiminden derbi öncesi takıma destek

1 saat önce

Başkan Mustafa Cengiz, ikinci başkan Abdürrahim Albayrak ve yönetim kurulu üyeleri Florya Metin oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim ve futbolcularla beraber öğle yemeği yediler.

Galatasaray yönetiminden derbi öncesi takıma destek, System.String[]

Başkan Mustafa Cengiz, ikinci başkan Abdürrahim Albayrak ve yönetim kurulu üyeleri Florya Metin oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim ve futbolcularla beraber öğle yemeği yediler.


Haftalık olağan yönetim kurulu toplantılarını yemeğin ardından tesislerde yapacak olan yönetim hem derbi maçı öncesi takıma moral verdi hem de şampiyonluk yarışında motivasyonu sağlamak amacıyla toplantıyı tesislerde yapma kararı aldı.


HAZIRLIKLAR BAŞLADI


Galatasaray, Süper Lig'in 6'ncı haftasında evinde Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.


Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenmanın ilk bölümünde salonda core stabilizasyon hareketleri gerçekleştirildi. Daha sonra son lig maçında tam süre alan oyuncular günü yenilenme çalışmasıyla tamamladı. Sarı-kırmızılılarda diğer oyuncular ise ısınma hareketleri ve kumda kuvvet çalışması gerçekleştirdi. Antrenmanın ana bölümünde  ise 19 Yaş Altı Takımı ile 11'e 11 taktik çalışma yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.


Galatasaray, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına yarın saat 11.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.


Florya Metin Oktay Tesisleri, Fatih Terim, Galatasaray, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 03:00 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için Cüneyt Çakır düşünülüyor
Falcao kararı sonrası ayağa kalktılar: Büyük saygısızlık Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz PFDK'ya sevk edildi Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin bilet fiyatları belli oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.9.2019 16:38:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Galatasaray yönetiminden derbi öncesi takıma destek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]