"Galatasaray yönetiminin ibra edilmeme kararının iptali" davasında kabul ve ret kararları - Son Dakika

Galatasaray Kulübü Mali Genel Kurulu'nda, Yönetim Kurulu'nun idari açıdan ibra edilmemesi kararının iptali istemiyle bazı yöneticilerin açtığı, kulüp Başkanı Mustafa Cengiz'in de feri müdahil olarak katıldığı asıl dava ve birleşen bir davada kabul kararları verilirken, birleşen 6 dava dosyasında ise hak düşürücü süre nedeniyle ret hükümleri kuruldu.

İstanbul 14. Asliye Hukuk Mahkemesindeki 7. duruşmaya, feri müdahil Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'i temsilen avukat Zekeriya Güngör, davacılar Galatasaraylı yöneticiler Yusuf Günay, Abdürrahim Albayrak ve Mahmut Recevik'i temsilen avukat Ömer Faruk Kırbıyık, davalı Galatasaray Spor Kulübü Derneği'ni temsilen avukatlar Petek Akyüz Arslan ve Süleyman Özgüç, feri müdahiller Metin Sinan Aslan, Metin Ünlü ve Mustafa Özkan Doğan ile avukatları, feri müdahil Barış Cenk Akkaya, feri müdahale talebinde bulunan Fahrettin Can Tezel, Hayri Gürkan Eliçin ve Emre Danişment katıldı.

Dosyanın ve raporun bilirkişi heyetinden döndüğünü belirten mahkeme, rapora karşı feri müdahil Mustafa Cengiz, bir kısım davacılar, bir kısım feri müdahiller, birleşen dosyadaki davacılar ve davalı Galatasaray Spor Kulübü avukatları tarafından itiraz edildiğini, bu yönde dilekçeler sunulduğunu ifade etti.

Beyanı sorulan davacılar avukatı Ömer Faruk Kırbıyık, bilirkişi raporunda lehlerine olan hususların kabulüne karar verilmesini isterken, "Aleyhimize olan hususların reddini ve davamızın kabulünü talep ediyoruz. Yargıtay kararları doğrultusunda tüzük 59. maddesinin yürütülmesini durdurulmasını da talep ederiz. Hukuki menfaatleri bulunmadığı kanaatinde olduğumuz için feri müdahale taleplerinin reddini isteriz." dedi.

Feri müdahil Mustafa Cengiz'in avukatı Zekeriya Güngör de "Bilirkişinin lehimize olan kısımları doğru değerlendirilmiştir. İbraya ilişkin toplantı yapma usulü ve esaslarına ilişkin ve tüzüğün 59. maddesine ilişkin bilirkişini tespitleri yerinde olmakla, davanın kabulüne karar verilmesini talep ederiz. Feri müdahale taleplerinin reddini talep ederiz. Hukuki menfaatleri bulunmadığı kanaatindeyiz." ifadesini kullandı.

Duruşmada söz alan bazı feri müdahil avukatları, bilirkişi raporunun lehe olan kısımlarına katıldıklarını ve bazı hususlara katılmadıklarını belirterek, feri müdahale taleplerinin kabulüne karar verilmesini istedi.

Kabul ve ret kararları

Davalı yanında feri müdahillik talepleriyle ilgili karar alan mahkeme, Emre Danişment, Hayri Gürkan Eliçin ve Fahrettin Can Tezel'in feri müdahale taleplerinin kabulüne, sağlık ve mesleki mazeret bildiren avukatların mazeretlerinin reddine karar verdi.

Davaya ilişkin kararını açıklayan mahkeme, asıl dava yönünden, davanın kısmen kabulü, kısmen de reddini kararlaştırdı.

Buna göre Galatasaray Spor Kulübü Derneği'nin 23 Mart 2019 tarihli olağan genel kurul gündeminin 8. maddesi kapsamında alınan "yönetim kurulunun yönetsel açıdan ibra edilmemesi" yönündeki genel kurul kararının iptaline hükmeden mahkeme, fazlaya ilişkin diğer talepleri ise reddetti.

Bu dava dosyasıyla birleşen İstanbul 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki davayla ilgili de kısmen kabul kısmen ret kararı veren mahkeme, Galatasaray Spor Kulübü Derneği'nin 23 Mart 2019 tarihli olağan genel kurul gündeminin 8. maddesi kapsamında alınan yönetim kurulunun yönetsel açıdan ibra edilmemesi yönündeki genel kurul kararını da iptal etti.

Asıl dava dosyasıyla birleşen İstanbul 26. Asliye Hukuk Mahkemesi, İstanbul 13. Asliye Hukuk Mahkemesi, İstanbul 7. Asliye Hukuk Mahkemesi, İstanbul 5. Asliye Hukuk Mahkemesi, İstanbul 11. Asliye Hukuk Mahkemesi ve İstanbul 10. Asliye Hukuk Mahkemesindeki davalara ilişkin de karar veren mahkeme, "davaların genel kurul kararına yönelik talepler yönünden hak düşürücü süre nedeniyle" reddine yönelik hüküm kurdu.

Mahkeme, bu davalardaki fazlaya ilişkin diğer talepleri de reddetti.

Süreç

Galatasaray Kulübü'nün 23 Mart 2019'daki Mali Genel Kurulu'nda, Mustafa Cengiz başkanlığındaki yönetim kurulunun idari açıdan ibra edilmemesi krize yol açmıştı.

Seçim sürecine girmesi beklenen Galatasaray'da mahkemeye giden yönetim kurulu üyeleri Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Günay, mevcut yönetimin görevine devam edebilmesi için idari tedbir kararı aldırmıştı. Bu kararla seçim zorunluluğu ortadan kaldırılmıştı.

Galatasaray Kulübü'nün avukatları da tedbir kararının kaldırılması talebiyle itirazda bulunmuştu, bu itirazlar reddedilmişti. Bazı divan kurulu üyeleri de televizyonlarda yayınlanan görüntüler nedeniyle itham altında kaldıklarını belirterek, feri müdahillik talebinde bulunmuştu.

Davaya bakan İstanbul 14. Asliye Hukuk Mahkemesi, 14 Kasım 2019 tarihli duruşmada Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'in de davacı feri müdahil olarak katılmasına ve dosyanın rapor alınması için bilirkişiye gönderilmesine hükmetmişti.