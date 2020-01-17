Galatasaray, Yukatel Denizlispor maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Galatasaray, Yukatel Denizlispor maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika Spor

Galatasaray, Yukatel Denizlispor maçı hazırlıklarına başladı

6 saat önce

Galatasaray, Süper Lig'in ikinci yarısının ilk haftasında sahasında Yukatel Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Galatasaray, Yukatel Denizlispor maçı hazırlıklarına başladı, System.String[]

Galatasaray, Süper Lig'in ikinci yarısının ilk haftasında sahasında Yukatel Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki idmana salonda yapılan core stabilizasyon hareketleriyle başlandı. Antrenmanın devam eden bölümünde Ziraat Türkiye Kupası'nda Çaykur Rizespor'a karşı tam süre alan oyuncular yenilenme çalışması yaparken, diğer oyuncular kumda kuvvet çalışması ve interval koşular gerçekleştirdi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Galatasaray, Yukatel Denizlispor karşılaşması öncesindeki son antrenmanını yarın akşam yaptıktan sonra pazar günü saat 16.00'da oynanacak maç için tesislerde kampa girecek.


Florya Metin Oktay Tesisleri, Denizlispor, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 01:55 Kaynak: DHA
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